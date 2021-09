Spadki na Wall Street pomimo dobrego CPI

Dow Jones tracił na zamknięciu 0,8 proc., a S&P500 spadał o 0,6 proc. Nasdaq zaliczył piątą zniżkę z rzędu, tym razem tracąc 0,45 proc.

Lepsze niż oczekiwano dane o inflacji cen detalicznych w sierpniu nie zapobiegły przecenie na amerykańskich rynkach akcji we wtorek choć początek sesji mógł to sugerować. Eksperci wskazywali, że do trwałej poprawy nastrojów potrzebne jest oprócz niskiej dynamiki cen także przekonanie o trwałości ożywienia gospodarczego, na co nie wskazywały w ostatnim czasie inne dane makro. Tym ważniejsza będzie publikacja w środę danych o produkcji przemysłowej, a w czwartek o sprzedaży detalicznej w sierpniu. Dane o inflacji w sierpniu, najniższej w ujęciu bazowym od lutego, pomogły jedynie rynkowi obligacji budząc nadzieję na opóźnienie przez Fed rozpoczęcia redukcji zakupów długu.