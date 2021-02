Spekulanci z Reddita wypowiedzieli „BioWojnę”

Akcje BioCryst Pharmaceuticals drożeją o prawie 40 proc. w poniedziałek dzięki spekulantom z serwisu Reddit, którzy zdecydowali się podbić kurs spółki w związku z grą na jego spadek przez dużych inwestorów instytucjonalnych.

BioCryst osiągnął największą wartość od pięciu lat dzięki wzrostowi kursu w poniedziałek. Na forum WallStreetBets na serwisie Reddit określono go jako „najbardziej niedowartościowaną spółkę na rynku”. Uczestnicy pod hasztagiem #BioWar wzywali do utarcia nosa inwestorom grającym na spadek kursy tej spółki, a także innych z branży biotechnologii. Skutkiem jest m.in. wzrost kursu Novavax o ponad 20 proc. Krótka sprzedaż akcji tej spółki ma wartość 1,5 mld USD. W przypadku BioCryst to 259 mln USD.