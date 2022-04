Spokojna reakcja złota na komunikat Fed

Poruszanie się notowań złota w konsolidacji świadczy o sile strony popytowej na rynku tego kruszcu, biorąc pod uwagę umocnienie amerykańskiego dolara, obserwowane w bieżącym tygodniu. O ile indeks amerykańskiego dolara zwyżkował do najwyższych poziomów od prawie dwóch lat, na rynku złota zniżki były spokojne.

W centrum uwagi inwestorów na rynku złota w bieżącym tygodniu była publikacja protokołu z marcowego posiedzenia Rezerwy Federalnej. Pokazała ona, że wśród przedstawicieli Fed panuje zgoda co do zasadności ograniczenia sumy bilansowej Fed. Dodatkowo, większość z nich opowiada się za dynamiczniejszą podwyżką stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, nawet po 50 pkt. bazowych. Jak na razie, marcowa podwyżka była zachowawcza i wyniosła 25 pb, co w dużym stopniu wynikało z niepewności związanej z wojną w Ukrainie.

Jastrzębie podejście Fed sprzyja wyższym wartościom amerykańskiego dolara, co przekłada się na presję spadkową na ceny złota. Jednak plany Fed, związane z zacieśnieniem polityki monetarnej, nie są dla inwestorów niespodzianką, ponieważ były one komunikowane już wielokrotnie w ostatnich miesiącach. Z tej przyczyny, obecnie zarówno reakcja dolara, jak i reakcja cen złota, jest na nie stosunkowo spokojna, a stopniowe podwyżki stóp procentowych są uwzględnione w dużym stopniu w notowaniach kruszcu.

Warto jednocześnie podkreślić, że chociaż polityka monetarna Fed w Stanach Zjednoczonych jest istotna dla perspektyw cen złota, to notowania tego kruszcu są wspierane również przez niepewność dotyczącą możliwego pogorszenia się sytuacji w światowej gospodarce ze względu na wysoką inflację, podwyższanie stóp procentowych i możliwe spowolnienie dynamiki PKB.