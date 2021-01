Spółka pozwała byłą prawniczkę Trumpa, żąda 1,3 mld USD

Dominion Voting Systems pozwało Sidney Powell, byłą prawniczkę Donalda Trumpa. Żąda od niej 1,3 mld USD odszkodowania za naruszenie dobrego imienia i spowodowane szkody, donosi The Independent.

Powell głosiła po przegranych przez Trumpa wyborach prezydenckich teorie spiskowe. Twierdziła m.in., że agenci Iranu i Chin włamali się do maszyn do głosowania dostarczonych przez Dominion Voting Systems aby sfałszować wynik wyborów tak, aby głosy oddane na Trumpa zostały zaliczone jako głosy oddane na Demokratę Joe Bidena. Przekonywała także, że nieżyjący prezydent Wenezueli Hugo Chavez miał wpływ na oprogramowanie, które w przyszłości miało być wykorzystane do spowodowania porażki Trumpa.