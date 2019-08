Sportowcy częściej mają próchnicę

Dlaczego profesjonalni atleci i zawodnicy tak często mają problemy dentystyczne — zapytał portal „MarketWatch”.

Okazuje się, że zjawisko jest na tyle powszechne, że na warsztat wzięli je naukowcy. Wyniki najnowszych badań, opublikowanych w brytyjskim piśmie dla dentystów („British Dental Journal”), wskazują na przyczynę — winne są specjalne suplementy diety dla sportowców, które na ogół zawierają dużą ilość cukru. W badaniu wzięło udział 352 elitarnych sportowców uprawiających zawodowo 11 dyscyplin, w tym pływanie, kolarstwo, piłkarstwo, hokej, wioślarstwo i żeglarstwo.

Niemal wszyscy deklarowali, że bardzo intensywnie dbają o uśmiech i zdrowie jamy ustnej (często szczotkują i nitkują zęby). Co więcej — dentyści stwierdzili, że badani dbają o higienę jamy ustnej lepiej niż większość osób. Grupę wybrano spośród sportowców, którzy trenowali do olimpiady w Rio de Janeiro w 2016 r. 87 proc. z nich deklarowało, że regularnie pije napoje izotoniczne dla sportowców, 70 proc. używało żeli energetycznych, a 59 proc. jadało tzw. zdrowe batony, bogate w potrzebne sportowcom składniki odżywcze, które ostatnio podbijają również komercyjne rynki.

„Cukier zawarty w tych produktach zwiększa ryzyko próchnicy. Są one też bogate w kwasy, które zwiększają ryzyko erozji szkliwa. To może przyczyniać się do stosunkowo wysokiego poziomu próchnicy i erozji kwasowej, które stwierdziliśmy po badaniach dentystycznych w tej grupie osób” — napisała dr Julie Gallagher z UCL Eastman Dental Institute Centre for Oral Health and Performance w komentarzu do artykułu o wynikach badania.

U około połowy sportowców stwierdzono nieleczoną próchnicę, a prawie jedna trzecia przyznała, że problemy ze zdrowiem jamy ustnej przeszkadzają im w treningach i mają wpływ na sportowe osiągnięcia.