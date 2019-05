Sports Illustrated sprzedany za 110 mln USD

Sports Illustrated został sprzedany Authentic Brands, który chce zarobić na sprzedawaniu marki jednego z najpopularniejszych amerykańskich magazynów.

Dotychczasowy właściciel magazynu, Meredith Corp., sprzedał go za 110 mln USD w ramach pozbywania się tytułów należących do Time Inc., które nie pasują do portfela wydawnictw. Umowa przewiduje jednak, że Meredith przez co najmniej dwa lata będzie publikował drukowaną wersję Sports Illustrated i zarządzał jego stroną internetową. Nadal także będzie zarządzał reklamami, a także materiałami wideo i mediami społecznościowymi magazynu. Authentic Brands skupi się na udostępnianiu praw do korzystania z marki Sports Illustrated. Meredith przejął wydawnictwo Time Inc. w 2018...