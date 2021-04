Sprzedaż aut pokazuje, jak ludzie adaptują się do ryzyka

Pomimo wprowadzania przez rząd obostrzeń antyepidemicznych sprzedaż nowych samochodów w marcu poprawiła się względem lutego. To dobry sygnał świadczący o niezłym popycie i rosnącej odporności konsumentów korporacyjnych i indywidualnych na zaburzenia związane z restrykcjami. Jednocześnie jednak sprzedaż wciąż znajduje się poniżej poziomu sprzed pandemii i nawet poniżej poziomu z jesieni zeszłego roku.

Instytut Samar podał, że w marcu zarejestrowano w Polsce 47,8 tys. nowych samochodów osobowych. Oznacza to wzrost aż o 61,3 proc. rok do roku. Oczywiście marzec zeszłego roku był momentem bezprecedensowego wstrząsu, więc dynamika rok do roku niewiele mówi. W ujęciu miesiąc do miesiąca wzrost wyniósł 0,8 proc. (po odjęciu efektów sezonowych, czyli m.in. różnicy w liczbie dni roboczych – szacunek własny). To są niezłe dane, biorąc pod uwagę, że na początku trzeciej dekady marca rozpoczął się proces zaostrzania restrykcji w Polsce.