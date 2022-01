Sprzęt poleasingowy – mariaż oszczędności, ekologii i klasy

Tomasz Biedroń właściciel spółki AT-Outlet Witamy w lepszym, odpowiedzialnym świecie, w którym sprzęt poleasingowy zyskuje nowe życie, zamiast przedwcześnie trafiać na składowiska odpadów. Laptopy i komputery z drugiej ręki są nie tylko ekologiczne i tańsze, ale równie wydajne, jak jednostki fabrycznie nowe.

Zakup urządzeń biurowych, które wcześniej były w leasingu, to dobry sposób na oszczędności w czasie kryzysu. Jest to też okazja, by zrobić coś pożytecznego dla planety. Kupując komputery i laptopy używane, lecz odnowione i z wymienionymi podzespołami, przedsiębiorstwo udowadnia, że dba o środowisko naturalne. Obrót wtórny zmniejsza potrzebę eksploatowania surowców stosowanych w produkcji elektroniki. Takie podejście sprawia, że firma postrzegana jest jako odpowiedzialna społecznie.

Decydując się na sprzęt z drugiej ręki, klienci biznesowi oszczędzają do 70 proc. jego pierwotnej wartości i nawet do 50 proc. w porównaniu z konsumenckimi modelami o podobnych parametrach. Czy jednak odświeżone produkty mogą być równie dobre jak te nowe z salonu? Bez obaw. AT-Outlet oferuje wysokiej klasy urządzenia o biznesowym rodowodzie. Dokonujemy ich dokładnej diagnostyki, czyszczenia i wymiany części. Cały towar objęty jest naszą gwarancją. Zapewniamy też jego bezproblemowy zwrot i wymianę.

Sprzedajemy 6-10 tys. laptopów miesięcznie. Nasze produkty są dostępne w siedmiu salonach stacjonarnych, na stronie internetowej at-outlet.pl i portalu Allegro. Wysyłamy sprzęt także na Bliski Wschód, do Ameryki Północnej i Północnej Afryki oraz Azji. Skoro zaufało nam już tylu klientów w Polsce i za granicą, może i ty powinieneś rozważyć zakup urządzeń z rynku wtórnego?

Oskar Szecówka właściciel spółki AT-Outlet Chodzi o kwestie finansowe. Ale nie tylko. Kupowanie poleasingowych laptopów staje się wyrazem odpowiedzialnej konsumpcji. W dobrym tonie jest dzielić się sprzętem, naprawiać go, odnawiać i puszczać w dalszy obieg. To naturalny kierunek rozwoju technologii i usług.