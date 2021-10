Nakręcenie serialu "Squid Game" kosztowało 21,4 mln USD, a wypracuje 891 mln USD wartości dla serwisu streamingowego Netflix, wynika z wewnętrznych dokumentów spółki, do których dotarł Bloomberg.

Serial "Squid Game" cieszy się wielką popularnością na świecie. Jest najbardziej oglądaną produkcją własną Netflixa. Co najmniej 132 mln ludzi obejrzały przynajmniej fragment serialu. Wcześniejszy rekord należał do serialu „Bridgertonowie”, który przyciągnął uwagę 82 mln ludzi.

Z dokumentów Netflixa, do których dotarł Bloomberg wynika, że "Squid Game" da jeden z największych zwrotów z inwestycji w dotychczasowej historii serwisu. Nakręcenie odcinka kosztowało ok. 2,4 mln USD. To wielokrotnie mniej niż w przypadku innych przebojowych seriali. W przypadku "The Crown" odcinek kosztował ok. 13 mln USD, a "Stranger Things" to kwota ok. 12 mln USD. Netflix oczekuje, że 89 proc. użytkowników, którzy zainteresowali się "Squid Game" obejrzało co najmniej 75 minut serialu. 66 proc., czyli 87 mln, obejrzało go do końca w ciągu pierwszych 23 dni od kiedy pojawił się na Netflixie.

Serwis szacuje, że "Squid Game" osiągnie 891 mln USD „wartości wpływu”. To miara, jakiej Netflix używa do oceny wartości finansowej oferowanych treści, uwzględniająca ich oczekiwany wpływ na pozyskanie nowych subskrybentów.