Starbucks zablokuje dostęp do pornografii

Starbucks ogłosił, że uniemożliwi ludziom oglądanie pornografii za pośrednictwem swoich publicznie dostępnych hotspotów WiFi, donosi Endgadget.

To sukces organizacji Enough is Enough, która od wielu lat wywierała presję na amerykańską sieć kawiarni. Wcześniej udało jej się skłonić do filtrowania treści internetowych McDonald’s. Enough is Enough zwracała uwagę, że Starbucks obiecywał już w 2016 roku, że wprowadzi filtry blokujące dostęp do pornografii w lokalach na całym świecie, ale tego nie zrobił. Obecnie biuro prasowe spółki informuje, że odpowiednie rozwiązania zostaną wprowadzone w USA w 2019 roku. Nie wiadomo wciąż, co z lokalami zagranicznymi.

Endgadget podkreśla, że Starbucks jednoznacznie nie zezwala na oglądanie pornografii, ani innych nieobyczajnych treści w swoich lokalach.