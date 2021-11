Staż w trakcie studiów, którym zbudujesz swoją markę

Termin aplikowania do programu stażowego Kierunek ORLEN trwa od 18 października do 21 listopada. Aplikowanie odbywa się za pośrednictwem strony orlen.pl/kariera w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenia.

Stażysta to student ostatnich lat studiów dowolnego trybu lub absolwent. ORLEN poszukuje osób o różnych specjalizacjach i z różnych kierunków studiów. Czeka 50 miejsc stażowych. Zespoły szukające stażysty specjalizują się w wielu tematach biznesowych i jest to szansa dla osób studiujących na kierunkach ekonomicznych, ścisłych, technicznych czy humanistycznych. Do wyboru jest kilka spółek i kilka miast.