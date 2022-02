Sting sprzedał katalog utworów za ponad 300 mln USD

Universal podkreśla, że to „jedno z najbardziej znaczących przejęć katalogów w historii muzyki”. Transakcja uwzględnia zarówno solową twórczość 70-letniego Stinga, jak i jego utwory napisane kiedy występował w zespole The Police. Lucian Grainge, szef drugiej na świecie wytwórni płytowej podkreśla, że w jej wyniku cała twórczość Stinga znajdzie się w „rodzinie Universal”.

Sting, fot. Bloomberg

The Guardian przypomina, że w ostatnim czasie doszło do serii przejęć katalogów muzycznych w związku z rosnącą popularnością streamingu muzyki. W grudniu Bruce Springsteen sprzedał Sony Music prawa do swoich utworów w transakcji szacowanej na 500 mln USD. Spadkobiercy Davida Bowie sprzedali katalog jego utworów za 250 mln USD wytwórni Warner Music. W 2020 roku prawa do ponad 600 utworów sprzedał Universalowi za prawie 400 mln USD Bob Dylan. Rok temu Hipgnosis zapłaciło ok. 150 mln USD za połowę katalogu utworów Neila Younga, a w sierpniu ta sama firma nabyła za nieujawnioną kwotę prawa do katalogu 115 piosenek, które Christine McVie napisała będąc w zespole Fleetwood Mac.