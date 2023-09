Strajk w australijskich projektach LNG Chevrona

W piątek rozpocznie się strajk w dwóch dużych projektach LNG w Australii, należących do amerykańskiego koncernu Chevron, informuje Reuters powołując się na źródła w związkach zawodowych.

Strajkować będą pracownicy projektów Gorgon i Wheatstone, które odpowiadają za 5 proc. globalnych zdolności produkcyjnych skroplonego gazu ziemnego. Spór dotyczy wynagrodzeń i warunków zatrudnienia. Strajk ma trwać do 14 września, a jeśli postulaty pracowników do tego czasu nie zostaną spełnione, zostanie przedłużony.

Australia jest największym na świecie eksporterem LNG i eksportuje go głównie do Chin, Japonii, Korei Południowej i Tajwanu. Reuters zwraca uwagę, że choć Australia nie jest dużym dostawcą LNG do Europy, to obawy o podaż gazu wywoływały w ostatnim czasie dużą zmienność cen na europejskim rynku.