Światowe Forum Ekonomiczne w przyszłym roku powróci do Davos

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) powróci do szwajcarskiego kurortu Davos w 2022 roku, po tym, gdy pandemia zmusiła organizatorów do przeniesienia tegorocznej edycji do Singapuru, a następnie jego całkowitego odwołania.

Najbliższa odsłona Światowego Forum Ekonomicznego w Davos odbędzie się w dniach 17-21 stycznia 2022 roku.