Święto branży w Łódzkiej Strefie

dystrybutorów, rządu, start-upy, eksperci spotkali się w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podczas III Kongresu AGD. Organizowany przez ŁSSE i APPLiA Polska kongres jest największym forum branży AGD w Europie.

Ponad 30 największych producentów sprzętu AGD, przedstawiciele poddostawców,

Około 30 tys. osób zatrudniają w Polsce producenci sprzętu AGD. Z tego ponad 7 tys. w Łódzkiej Strefie. Region łódzki stał się zagłębiem przemysłu AGD w Polsce i jest naturalnym miejscem na tak duże spotkanie branży.

– Bardzo się cieszę, że inicjatywy takie jak Kongres AGD odbywają się w naszym kraju, w bliskiej mi Łodzi i jej silnej Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – mówił podczas otwarcia wicepremier Piotr Gliński.

Wymiana opinii

Kongres AGD to także szansa dla firm na rozmowy z przedstawicielami rządu tworzącymi klimat do rozwoju gospodarczego.

– Jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o AGD w Europie i jest to bardzo ważne ogniwo naszej gospodarki. A Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna to świetne miejsce dla biznesu, co pokazują rankingi plasujące ją na trzecim miejscu na świecie – mówi minister Grzegorz Piechowiak.

Z raportów APPLiA Polska prezentowanych podczas kongresu wynika, że w Polsce w ubiegłym roku wyprodukowano 30 mln urządzeń AGD, w tym 24 mln szt. dużego AGD. To 3 proc. więcej niż w roku 2019.

– Pandemia pokazała, że trzeba szybko reagować na to, co dzieje się w biznesie i w przypadku branży AGD widać, że ten czas był dobry. Pomimo nawet kilkunastodniowego przestoju w produkcji okazało się, że można zwiększyć ją w skali roku. Te 3 proc. wzrostu przekłada się na skalę urządzeń liczoną w milionach – zauważył minister Waldemar Buda.

Kluczowa dyskusja otwierająca kongres skupiła się na „Nowym klimacie inwestycyjnym”. Paneliści, wśród których znaleźli się: prezes Łódzkiej Strefy Marek Michalik, PAIH Krzysztof Drynda, BSH Konrad Pokutycki, Whirlpoola Fabio Pomella i Michał Samborski z Panattoni rozmawiali o nowych wyzwaniach w obszarach inwestycji, innowacji oraz zatrudnienia. Pandemia zamknęła część planów, ale otworzyła wiele nowych drzwi. Zdecydowanie przyspieszyła udział innowacji w przemyśle 4.0, automatyzację, cyfryzację, wykorzystanie technologii 5G. Co widać również w badaniach Łódzkiej Strefy, która prowadzi trzy projekty start-upowe, w tym jeden 5G, i jako pierwsza strefa wdraża innowacje oparte na tej technologii w fabrykach inwestorów.

– Kongres to także przestrzeń do kreowania nowoczesnych rozwiązań dla branży AGD. Dzięki hubowi innowacji opartemu na ścisłej współpracy ze start-upami, jaki stworzyliśmy w Łódzkiej Strefie, możemy akcelerować technologiczny rozwój kluczowej dla strefy i dla Polski branży. Innowacje tworzone w Łódzkiej Strefie oparte na 5G, takie jak: autonomiczne pojazdy, monitoring live produkcji i procesów, masowe skanowanie towarów, cyfrowe bliźniaki fabryk, wykorzystanie AR i VR, pozwolą firmom działającym w Łódzkiej Strefie zrobić kolejny skok w rewolucji przemysłowej, co jest niezwykle fascynujące – wyjaśniała Agnieszka Sygitowicz, wiceprezes Łódzkiej SSE.

Słowo „fascynujące” padało też z ust uczestników w kontekście pokazu, jaki Strefa i jej partnerzy przygotowali podczas panelu dotyczącego łańcucha dostaw. Dzięki start-upowi Omniview, który jest akcelerowany w Łódzkiej Strefie, a także wykorzystaniu technologii 5G i VR, uczestnicy przenieśli się na żywo do jednego z największych magazynów firmy BCBUE w Polsce, który zlokalizowany jest na Śląsku. Dzięki wykorzystaniu kamer 360, specjalnych okularów VR i technologii 5G można było przenieść się w ciągu sekundy o kilkaset kilometrów. Takie rozwiązania wchodzą do przemysłu, np. ułatwiają szkolenia pracowników na odległość. Powstają m.in. dzięki wspomnianemu hubowi innowacji Łódzkiej Strefy, o którym na scenie opowiadały dyr. Dorota Lombardi i dyr. Magda Kubicka z ŁSSE. Strefa to dziś ekosystem biznesowy oparty na szerokiej ofercie, takiej jak: zwolnienia w podatku PIT/CIT, parki przemysłowe, programy start-upowe, a także dofinansowujące szkolenia dla pracowników czy kształcenie przyszłych kadr w strefowej szkole – Technikum Automatyki i Robotyki.

Łódzka Strefa napędza AGD

– Jest to dla nas priorytetowa branża. Proces rozwoju sektora AGD w Łódzkiej Strefie trwa nieustająco, odkąd pojawiły się pierwsze duże inwestycje producentów, tj. Indesit, BSH. Prawdziwy boom inwestycyjny nastąpił w czasie, gdy byłem wiceprezydentem Łodzi u prezydenta Jerzego Kropiwnickiego. Producenci widzieli w Łodzi i regionie potencjał i przyciągnęli swoich poddostawców. To była przełomowa decyzja. Cztery lata temu udało się przyciągnąć do strefy kolejnego wielkiego producenta Miele i tak powstał największy w Europie klaster produkcji dużego AGD – mówił Marek Michalik, prezes ŁSSE.

Klaster AGD w Łódzkiej Strefie to blisko 60 inwestycji za ponad 2,5 mld zł i blisko 7 tys. miejsc pracy. Liczby te zdecydowanie się zwiększą, jeżeli doliczymy firmy stanowiące zaplecze branży. To w Łódzkiej Strefie powstają pralki, suszarki, zmywarki, które funkcjonują w domach w Niemczech, we Włoszech, Hiszpanii, USA i wielu innych krajach świata.

– Wyprodukowany w Polsce sprzęt AGD w około 85 proc. trafia na eksport. Sektor AGD bezpośrednio w Polsce zatrudnia ponad 30 tys. osób, uwzględniając producentów, natomiast licząc wszystkie firmy z branży AGD i otoczenia, to ponad 100 tys. miejsc pracy – mówi Krzysztof Drynda, prezes PAIH.

Z Polski pochodzi ok. 35 proc. urządzeń dużego AGD produkowanych w całej Unii. Co druga pralka, zmywarka lub suszarka do ubrań wyprodukowana w UE pochodzi z naszego kraju.

– Polska jest numerem jeden w Unii Europejskiej pod względem produkcji sprzętu AGD, który staje się coraz bardziej zaawansowany technologicznie. Nasz kongres to największa konferencja branży w Europie. Wspólnie z przedstawicielami firm i administracji państwowej dyskutowaliśmy o nowym klimacie gospodarczym i wyzwaniach dla AGD – dodał Wojciech Konecki, prezes Związku Pracodawców APPLiA Polska, współorganizator wydarzenia.

Raporty mówią, że wartość produkcji sprzedanej AGD przekroczyła w ostatnim roku 23 mld zł, co daje wzrost o ok. 5%, a wartość eksportu dużego AGD po raz pierwszy przebiła barierę 20 mld zł (4,6 mld EUR) i była o 6% wyższa niż przed rokiem.

– Myślę, że są szanse na kolejne inwestycje w Polsce i dalszy rozwój. To już nie tylko fabryki, lecz bardzo mocny rozwój obszarów R&D czy inwestycje w laboratoria – podkreślał Konrad Pokutycki, prezes BSH.

Logistyka i e-commerce

Wyzwań jest wiele. Rosnące wskaźniki sprzedaży i produkcji pokazują, że kluczowe zmiany zachodzą w logistyce i sprzedaży internetowej. Dlatego tym tematom poświęcono na kongresie aż dwa panele. O przyszłości e-commerce dyskutowali Jacek Palec z Frisco.pl i Grzegorz Wachowicz reprezentujący RTV EURO AGD – czołowego dystrybutora sprzętu AGD w Polsce. Popyt na zakupy online w czasie pandemii był tak wysoki, że firmy nie nadążały z wysyłką towarów. Kto zareagował odpowiednio szybko i przebudował model sprzedaży, zwiększając działy online’owe, zyskał na rynku i umocnił pozycję. Komu umknęła ta szansa, musi nadrabiać dystans do liderów, bo nic nie wskazuje na to, by nawyki konsumenckie się zmieniły. Za tak dużą sprzedażą musi podążyć logistyka, nie tylko w kwestii wielkości magazynów, ale przede wszystkim automatyzacji procesów, by skrócić drogę na linii centrum logistyczne – odbiorca. Ten wątek podnieśli eksperci w zakresie logistyki Arkadiusz Rudowicz z BCUBE Poland i Artur Olejniczak z Wyższej Szkoły Logistyki. Wiele wskazuje na to, że kluczem w najbliższych latach będzie automatyzacja i robotyzacja procesów. Wszystko po to by zamawiane towary jeszcze szybciej trafiały do klienta.

III Kongres AGD zakończył się wyczekiwanym przez uczestników Business Mixerem AGD, czyli szybkimi spotkaniami przy stolikach: producentów z poddostawcami, usługodawcami, doradcami biznesowymi, czy start-upami oferującymi innowacyjne rozwiązania.

– Spotkania w Business Mixerze zamieniają się bardzo często w wieloletnią współpracę. To wiemy od uczestników. Z każdym takim spotkaniem chętnych przybywa. To wyjątkowe wydarzenie, ponieważ w ciągu 90 minut każdy uczestnik może zdobyć około stu nowych kontaktów, co w codziennej rzeczywistości biznesowej nie jest możliwe – wyjaśniał Marek Michalik.

Kongres AGD jest najważniejszym w roku spotkaniem branży AGD organizowanym przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną i APPLiA Polska Związek Pracodawców AGD.