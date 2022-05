Świętować mogą nie tylko najmłodsi

Dzień Dziecka to święto wyjątkowe. Chodzi nie tylko o okazję do sprawienia dziecku przyjemności, lecz także o możliwość ciekawego, twórczego spędzenia czasu z rodziną. Wybraliśmy kilka atrakcji, które gwarantują, że nikt nie będzie się nudził. Doskonała zabawa, samodzielnie przygotowane łakocie, spora dawka wiedzy, a nawet możliwość przeżycia ekstremalnych doświadczeń – sprawdźcie sami!

Smakowity Dzień Dziecka w Muzeum Polin

grafika autorstwa K. Walentynowicz materiały prasowe Polin

W niedzielę 29 maja Muzeum Polin w Warszawie zaprasza dzieci wraz z opiekunami na Smakowity Dzień Dziecka. Coroczne wielkie rodzinne święto tym razem odbędzie się pod hasłem smakowania – odkrywania wielości kultur i tradycji, a także zmysłowego poznawania kuchni z różnych stron świata. W programie zagadki, zabawy i warsztaty kulinarne oraz rodzinna gra miejska „Podróż kulinarna po Muranowie”. Gra odbędzie się w przestrzeni miejskiej w okolicach Muzeum Polin. Uczestnicy i uczestniczki ruszą w miasto śladami smaków m.in. z dalekiego Wietnamu, Turcji czy bliższej Ukrainy. W wyznaczonych miejscach czekają na nich zagadki i przysmaki kuchni z różnych stron świata. Na koniec zabawy przed muzeum stanie stół, na którym królować będą charakterystyczne przysmaki kuchni żydowskiej łączącej wiele tradycji. Polin proponuje także wspólne szaleństwo w muzealnej pracowni kulinarnej, łączące proste prace kuchenne, takie jak mieszanie, ugniatanie i doprawianie z elementami nauki alfabetu hebrajskiego. Dzieci poznają tajniki kruchego ciasta, z którego wycinać będą ciasteczka w kształcie liter. Kto wie, może niektórym uda się ułożyć z nich swoje imię w języku hebrajskim? Dzień Dziecka to także dobra okazja do rodzinnego zwiedzania wystawy stałej Muzeum Polin „1000 lat historii Żydów polskich” z rodzinnym audioprzewodnikiem. Po ekspozycji dźwiękowo oprowadza aktor Wojciech Malajkat. Opowiada o sekretach dworskich komnat, warsztatów rzemieślniczych, rozmowach na ulicach dawnych miast i miasteczek, przytacza historie o przyjaźni, rodzinie, żydowskich świętach i obyczajach. W weekend 28-29 maja audioprzewodnik można wypożyczyć w kasach muzeum za jedyne 5 zł. www.polin.pl

Flyspot, czyli latanie w tunelu aerodynamicznym

materiały prasowe Flyspot

Tunel aerodynamiczny Flyspot to realizacja odwiecznego marzenia o lataniu. To miejsce można odwiedzać nawet w najgorszą pogodę, bo lata się w budynku, i prawie przez cały rok. Latanie w tunelu, czyli indoor skydiving, to dość młoda dyscyplina sportowa, bliska głównie spadochroniarzom. Dzięki unikatowej technologii tunel idealnie imituje warunki, w jakich znajduje się skoczek spadochronowy po wyskoczeniu z samolotu aż do otwarcia spadochronu. Co najważniejsze, latać może praktycznie każdy: od 3-, 4-letnich maluchów po seniorów. Przygotowując się do latania, każdy dostaje odpowiedni kombinezon, kask, gogle i zatyczki. Po kilkuminutowym szkoleniu i przetrenowaniu „na sucho” tego, co będzie się działo w tunelu, grupa razem z instruktorem wchodzi do tunelu. Każdy lata w asyście trenera Flyspot, a prędkość powietrza dopasowywana jest do jego wagi i umiejętności. W Polsce są trzy tunele aerodynamiczne Flyspot: w Warszawie, Katowicach i Wrocławiu. Flyspot przyjmuje nie tylko poczatkujących, trenują tu też profesjonaliści z całego świata. Bardzo doświadczeni i zaangażowani instruktorzy z chęcią uczą, jak latać. Dla tych, którzy wciągną się w ten sport, organizowane są specjalne szkolenia i regularne treningi. www.flyspot.com

Czerpanie inspiracji do doświadczania i rozumienia świata w Centrum Nauki Kopernik

materaiły prasowe Centrum Nauki Kopernik

Co roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie pojawia się nowa wystawa czasowa, którą można zwiedzać przez kolejny rok. Tematyka tych ekspozycji jest bardzo zróżnicowana, ale zawsze mają ogromną wartość edukacyjną. Dzień Dziecka to dobry czas do wspólnego zwiedzania i poznawania świata przez eksperymenty, zabawę i odkrywanie zjawisk przyrodniczych. Co nas czeka w najbliższym czasie? Strefa Eksperymentowania poświęcona jest środowisku naturalnemu, zjawiskom fizycznym, jakie w nim zachodzą, i funkcjonującemu w nim człowiekowi. Do dyspozycji jest niemal 200 interaktywnych eksponatów. Amatorów technologii może zainteresować wystawa poświęcona szansom i wyzwaniom związanym z rozwojem technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji oraz ich wpływem na nasze życie osobiste i społeczne. Eksponaty prezentowane na wystawie „Przyszłość jest dziś” skłaniają gości do zadawania pytań, na które odpowiedzi muszą odkryć sami w sobie. To dobra okazja, by przekonać się, jak myśli sztuczna inteligencja czy obejrzeć autonomiczny samochód. Małym melomanom polecamy „GraMY-WYgramy”, czyli niezwykłą podróż przez krainę dźwięków i wibracji. Stukając, pukając, poklepując i dmuchając, dzieci zmieniają eksponaty w instrumenty, na których grają własne melodie. Doskonale odnajdują się tu najmłodsi, ale i starsi goście. Można sprawdzić, o czym szumi woda, ile tonów kryje w sobie garnek i czy fala dźwiękowa łaskocze. Fani robotyki z pewnością docenią Teatr Wysokich Napięć, w którym odbywają się spektakle dotyczące zjawisk elektrycznych czy Teatr Robotyczny, w którym na scenie można zobaczyć humanoidalne roboty. Aktualnie grają przedstawienie „O królewiczu Ferrycym i królewnie Krystali” – historię opartą na jednej z „Bajek robotów” Stanisława Lema. www.kopernik.org.pl

Deepspot: zanurkuj w najgłębszym basenie w Europie

materiały prasowe Deepspot

Chciałbyś zanurkować, ale tylko w ciepłej i krystalicznie czystej wodzie? Taka błękitna głębia czeka w centrum nurkowym Deepspot w Warszawie. To jedyny taki obiekt w Polsce – najgłębszy w Europie i drugi pod tym względem na świecie basen nurkowy. Można tu przyjeżdżać przez cały rok i w każdą pogodę, bo całość obiektu jest zamknięta pod dachem i uniezależniona od warunków atmosferycznych. To raj zarówno dla doświadczonych nurków, jak i planujących nurkowanie po raz pierwszy. 8 tys. metrów sześciennych wody, podwodny tunel dla widzów i atrakcje stworzone specjalnie dla nurków – to powody, dla których warto odwiedzić to miejsce. Woda w Deepspot ma temperaturę 32-34 stopni Celsjusza i pochodzi z lokalnych źródeł geotermalnych, a swą krystaliczną czystość zawdzięcza specjalnie skonstruowanemu systemowi filtrów. Wrażenie, jakie daje nurkowanie w takiej głębi, jest niesamowite. Na dnie basenu zatopiony został wrak łodzi i wybudowany podwodny labirynt jaskiń. Są także liny i winda dla freediverów. Najgłębsze miejsce Deepspotu to pionowa tuba, w której można zejść na głębokość 45 m 45 cm. Deepspot to odpowiednie miejsce dla każdego. Na nurkowanie wybrać się można już z ośmioletnim dzieckiem. Do wyboru jest nurkowanie ze sprzętem (scuba diving) lub na zatrzymanym oddechu (freediving). Organizowane są też zloty syren (nurkowanie w specjalnym stroju z płetwą) lub zajęcia relaksacyjne w wodzie. W Deepspot można spotkać zarówno instruktorów z Polski, jak i doświadczonych nurków z całego świata. To idealne miejsce na rodzinny wypad lub imprezę integracyjną z przyjaciółmi. www.deepspot.com/pl/

Mandoria – renesans, roller-coastery i zabawa dla całej rodziny

RAHMAN DAMIAN

Mandoria Miasto Przygód – tematyczny park rozrywki w miejscowości Rzgów w województwie łódzkim – jest obiektem całorocznym, zatem na rodzinną wycieczkę można się wybrać bez względu na sezon. Park w całości znajduje się w budynku, który jest ogrzewany i klimatyzowany, zatem pogoda nigdy nie jest przeszkodą w zabawie. Rodzinny park rozrywki Mandoria oferuje rozrywkę gościom w każdym wieku. To idealna opcja na jednodniową wycieczkę dla całej rodziny. Miejsce oferuje ponad 20 atrakcji, m.in.: dwa roller-coastery (w tym jedyny w kraju jeżdżący w ciemności), liczne karuzele, gigantyczny labirynt luster, samochodziki, rowerki wodne czy olbrzymią zjeżdżalnię. Biletu wstępu uprawnia do wielokrotnego korzystania z atrakcji przez cały dzień. Twórcy zadbali o duże zróżnicowanie rozrywki, a dodatkowo dostosowali atrakcje tak, by rodzic korzystał z nich wraz z dzieckiem. Jedną z propozycji jest Miasto Przygód – renesansowe miasto handlowe, w którym znajdują się port, kamienice, targ, restauracje, a nawet XVI – wieczni mieszkańcy. To tętniąca życiem miejscowość, która oczarowuje nie tylko atrakcjami, lecz także otoczeniem i opowiadaną historią. W rezultacie goście parku zamieniają się w odkrywców miejsca, którego historia zatrzymała się na roku 1521. www.mandoria.com

Wielki dla małych

archiwum Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

Z okazji Dnia Dziecka w niedzielę 29 maja w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie odbędzie się koncert dla najmłodszych „Na to czekamy cały rok”. Poranki muzyczne to projekt edukacyjny Teatru Wielkiego - Opery Narodowej dla dzieci w wieku powyżej pięciu lat. Niedzielne spotkania łączą koncert z opowieściami o instrumentach i kompozytorach, a także zagadkami muzycznymi. Biorą w nich udział soliści opery i baletu oraz instrumentaliści orkiestry Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Spotkania z muzyką połączone z zabawami edukacyjnymi mają przygotować przyszłych widzów do kontaktu ze światem opery. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z wokalnymi możliwościami śpiewaka operowego i brzmieniem instrumentów używanych przez muzyków podczas operowych i baletowych spektakli. Dzieci usłyszą niejedną opowieść czytaną przez narratora przy akompaniamencie prezentowanych instrumentów muzycznych. To pozwoli im dostrzec ogromne znaczenie muzyki w widowisku teatralnym. Niejednokrotnie prezentowane instrumenty zostają oddane do dyspozycji młodych słuchaczy, prowadzący zachęcają bowiem do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu. By ośmielić przyszłą widownię Opery, zapraszani są nie tylko najmłodsi, lecz także towarzyszący im opiekunowie. www.teatrwielki.pl

Multimedialna wystawa Da Vinci

materiały prasowe Da Vinci Multi-Sensory Exhibition

Ponadczasowa wystawa największych dzieł i wynalazków Leonarda da Vinci zagościła w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Ekspozycja będzie dostępna dla widzów do 25 czerwca br. Multisensoryczna wystawa powstała dzięki współpracy historyków sztuki, twórców multimedialnych oraz inżynierów dźwięku. Prezentuje bogaty wgląd w sztukę, naukę, technologię i fascynację da Vinciego naturą. W poprzednich edycjach wystawa gościła we Florencji, Mediolanie, Pekinie, Szanghaju, Kanadzie i USA, stając się najliczniej odwiedzaną multisensoryczną ekspozycją o da Vincim na świecie. Z okazji obchodów 500 rocznicy śmierci mistrza stała się częścią światowego programu poświęconego jego pamięci. Multimedialne obrazy wzbogacone są odpowiednio dobranymi efektami wizualnymi, przestrzennym dźwiękiem, narracją lektora i nastrojową muzyką. Zaprezentowano dzieła od notatek, szkiców, rzeźb po obrazy, takie jak „Ostatnia wieczerza”, „Dama z gronostajem”, „Madonna w Grocie” czy słynny portret „Mona Lisa”. Dzięki połączeniu współczesnej technologii Digital Art 360 ze sztuką wyjątkowe detale z dzieł ożywają na oczach widzów. Wystawa Da Vinci Multi-Sensory Exhibition zaprasza gości w każdym wieku: dzieci, młodzież i dorosłych. To wielozmysłowe doświadczenie dla całej rodziny, połączenie tradycyjnej wystawy z nowoczesną ekspozycją i rozwijająca się narracja, która intensywnie pobudza emocje, wciągając odwiedzających w samo serce niesamowitego świata Leonarda da Vinci. www.wystawadavinci.pl

Dzień Dziecka w Nowym Teatrze

ilustracja autorstwa Pawła Mildnera materiały prasowe Nowego Teatru

4 czerwca warszawski Nowy Teatr zaprasza wszystkie osoby, które czują w sobie dziecięcą energię do wspólnego celebrowania Światowego Dnia Dziecka. Tego dnia odbędzie się premiera spektaklu dla dzieci. „Gdzie się kryją zmysły?” to odkrywcza podróż w zakamarki naszych ciał dla dzieci w wieku od 4 lat i ich opiekunów. Magda Fejdasz i Dana Chmielewska poprowadzą uczestników i uczestniczki po świecie zmysłów. Na scenie pojawią się wielkie, abstrakcyjne formy projektu Zuzy Golińskiej w kształtach oczu, ucha czy języka. Za muzykę odpowiada Simon Auffret. Reżyseruje choreografka i mama dwójki dzieci Renata Piotrowska-Auffret. Spektakl ma nielinearny kształt sceniczny, korzysta z ruchu, tańca, form plastycznych, muzyki i słów. Interdyscyplinarność i dramaturgia oparta na swobodnym dialogu przeplatanym ruchem i na zabawie ze skojarzeniami pozwalają na uruchomienie wyobraźni oraz znalezienie czegoś dla siebie. Na uczestników czeka także koktajlowy kramik. Przez całe sobotnie popołudnie kawiarnia Wars i Sawa zaprasza dzieci do samodzielnego przygotowywania owocowych koktajli. W kramiku znajdą się wszystkie składniki i elementy do przygotowania wymarzonego koktajlu. Po południu odbędzie się koncert Fundacji Educational Center Children of Ukraine „Mój niebiesko-żółty sen”. Na scenie wystąpią dzieci z Ukrainy, podopieczni Fundacji, która otwiera w Warszawie kompleksowe ukraińskie gimnazjum z różnymi rodzajami sztuki PUSH-school. W koncercie weźmie udział sześćdziesięcioro dzieci, które zagrają na różnych instrumentach (m.in. fortepian, skrzypce, wiolonczela, cymbały, flet, saksofon) i zaśpiewają solo lub w chórze. Czas trwania koncertu: około 80 minut. Wstęp wolny. www.nowyteatr.org

Hangar 646

ADRIAN CHMIELEWSKI

Hangar 646 to pierwsze w Warszawie parki trampolin. Na zainteresowanych czekają trzy miejsca: na Gocławiu, Mokotowie i Targówku o łącznej powierzchni ponad 7 tys. metrów kwadratowych. Wybór trampolin jest bardzo duży – od małych, dających niewielkie odbicie, do ogromnych, które potrafią wznieść na imponujące wyżyny. Poza trampolinami można też znaleźć wiele innych atrakcji, takich jak tory przeszkód, ścianka wspinaczkowa, tyrolka, poducha powietrzna, ścianka interaktywna czy zjeżdżalnia. Pierwszy Hangar został wybudowany przy nieistniejącym już lotnisku Gocław w dawnym hangarze lotniczym przy Wale Miedzeszyńskim 646. Stąd m.in. prawdziwy szybowiec, który zawisł pod sufitem. Nad bezpiecznym korzystaniem z infrastruktury czuwają doświadczeni trenerzy, którzy na początku każdej godziny skakania przeprowadzają rozgrzewkę, by każdy uczestnik był przygotowany do dalszej zabawy. Po intensywnym wysiłku fizycznym można uzupełnić spalone kalorie w bistro, gdzie codziennie wypiekane są domowe ciasta i przygotowywana świeża lemoniada. www.hangar646.pl

Spotkanie z bohaterem serialu animowanego „Bing”

materiały prasowe Acamar Films

Bing ma trzy lata, chodzi do przedszkola i codziennie uczy się czegoś nowego. Spędza też wesołe chwile wśród przyjaciół. Od 1 do 4 czerwca będzie odwiedzał warszawskie centrum handlowe Blue City, by umilić najmłodszym Dzień Dziecka. Czas, który spędzą w jego obecności, będzie pełen niespodzianek. Plac animacyjny z szalonymi grami, zwariowana fotobudka, która sprawi, że niesamowite chwile zostaną uwiecznione na lata, stanowisko kreatywne dla małych artystów – to tylko niektóre atrakcje. Animatorzy zaproszą wszystkich do zabawy przy łowieniu kaczuszek za pomocą specjalnej wędki i do wspólnego ćwiczenia pamięci w grze Memory. Z pewnością wielkie zainteresowanie wzbudzą też proca, przy pomocy której dzieci będą się uczyły celności, i dmuchany megazamek. Dzieci będą mogły tańczyć, śpiewać i bawić się z Bingiem na stanowisku animacyjnym , a także wziąć udział w quizie wiedzy o bohaterach bajki. Wśród zabaw plastycznych jest też tworzenie portretów Binga, jego uszu, szalone kolorowanki oraz lekcje origami – składanie wodnych statków. Zapowiada się znakomita zabawa, a na której zakończenie uczestnicy dostaną pamiątkowe zdjęcie z Bingiem. Ekipa Binga przygotowała dla zwycięzców quizów i zabaw mnóstwo licencyjnych nagród. Impreza jest zaplanowana na cztery dni i będzie trwała od godziny 11 do 19. www.bluecity.pl