Mark Machin zrezygnował ze stanowiska szefa Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) po tym jak wyszło na jaw, że poleciał do Zjednoczonych Emiratów Aarabskich gdzie zaszczepił się przeciwko COVID-19.

Machin udał się w podróż wbrew poleceniom rządu premiera Justina Trudeau.

- Po dyskusji wczoraj wieczorem z zarządem Pan Machin złożył rezygnację, która została przyjęta – poinformowało w piątek CPPIB.

Podróż Machina została ujawniona w czwartek przez The Wall Street Journal. Rząd Kanady polecił obywatelom, aby nie udawali się w podróże zagraniczne. Machin to kolejny przedstawiciel władz, który się do tego nie zastosował. Wcześniej ze stanowiska musiał ustąpić minister finansów prowincji Ontario Rod Phillips, który poleciał na wakacje na Karaiby.