Tim Adams, szef Instytutu Finansów Międzynarodowych (IIF) ostrzegł, że bańki finansowe będą powstawać kiedy inwestorzy będą walczyć o robienie interesów w obszarze zrównoważonej gospodarki, informuje CNBC.

Adams uznaje za nieuchronne to, że przy obecnym pędzie do inwestycji ESG, czyli zgodnych ze środowiskiem, otoczeniem społecznym i zasadami etycznego zrządzania, pojawią się aktywa wyceniane powyżej ich fundamentalnej wartości.

Tim Adams, fot. Bloomberg

- Lekcja z historii jest taka, że zawsze są bańki. Każdy, kto uważa inaczej, jest naiwny – powiedział szef IIF. – W czasach wielkich technologicznych i gospodarczych transformacji następują znaczące przekształcenia, następują bańki, co widzimy w przypadku kryptowalut. Widzieliśmy to w przypadku Internetu w latach 90. i pęknięcia bańki w marcu 2000 rokui. Słabe firmy zostały wymiecione, a nowe powstały jak feniks. Tak, będą bańki, bo jest zbyt dużo pieniędzy goniących za zbyt małą liczbą możliwości zrobienia interesu – dodał.

CNBC przypomina, że globalny rynek zielonych technologii i zrównoważonej gospodarki, wyceniany na 9,57 mld USD w 2020 roku, ma wzrosnąć do 41,6 mld USD do 2028 roku, według lipcowego raportu Fortune Business Insights. Z kolei kwietniowy raport firmy konsultingowej Roland Berger szacuje globalne przychody z technologii sprzyjających środowisku i efektywnego wykorzystania surowców na 9,4 bln EUR do 2030 roku.