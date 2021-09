Wagit Alekpierow powiedział, że OPEC+ chce utrzymać notowania ropy w przedziale 65-75 USD, która jest „wygodna” dla konsumentów, informuje Reuters.

Szef Łukoilu, drugiego rosyjskiego producenta ropy, jest przekonany, że należy oczekiwać aktywnego zarządzania podażą ropy przez OPEC+.

- Regulacja wydobycia będzie zależeć od sytuacji – powiedział Alekpierow. – Obecnie wrzesień 2022 roku jest kamieniem milowym kiedy ograniczenia powinny zostać wygaszone – dodał.

Wagit Alekpierow, fot. Bloomberg

Szef Łukoilu ujawnił, że jego firma ma możliwość zwiększenia wydobycia nawet o dodatkowe 90 tys. baryłek ropy dziennie.

We wtorek kurs ropy WTI spada o 0,9 proc. do 68,65 USD. Cena baryłki ropy Brent spada o 0,9 proc. do 71,56 USD.