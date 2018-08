Szef The Financial Times rezygnuje z 510 tys. GBP

John Ridding ogłosił, że rezygnuje z 510 tys. GBP podwyżki po tym jak niektórzy dziennikarze The Financial Times wyrazili swoje wątpliwości co do wysokości jego wynagrodzenia.

Ridding wyjaśnił swoją decyzję tym, że jego podwyżka „stworzyła problemy”. Wcześniej w tym miesiącu Steve Bird z organizacji zrzeszającej dziennikarzy The Financial Times napisał do nich, że wynagrodzenie Riddinga, wynoszące 2,6 mln GBP, jest „absurdalnie wysokie”. Wezwał go jednocześnie, aby zrobił kolejny krok i podwyższył wynagrodzenia także dziennikarzom. Zobacz więcej John Ridding fot. Bloomberg W emailu wysłanym do zespołu The Financial Times Ridding zwrócił uwagę, że jego wynagrodzenie ustala właściciel gazety, japońska spółka Nikkei. Jego wysokość jest ustalana niezależnie i w znacznym stopniu zależy od osiąganych wyników. - Choć nasze wyniki są bardzo dobre uznaję, że wielkość wynikającego z tego podwyższenia mojego wynagrodzenia w 2017 roku wydaje się anomalią i stwarza problemy – napisał Ridding. – Dlatego zdecydowałem się reinwestować w FT podwyżkę uzyskaną w 2017 roku, która wynosi 510 GBP przed opodatkowaniem – dodał. W pierwszej kolejności wyda pieniądze na fundusz rozwoju kobiet, zwiększając ich promocję na wyższe pozycje i redukując lukę w wynagrodzeniach w odniesieniu do mężczyzn. Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗

Podpis: Marek Druś, bbc.com