Szósty raz turyści zobaczą Polskę za pół ceny

Do 28 lutego Polska Organizacja Turystyczna czeka na zgłoszenia przedsiębiorców — hotelarzy, restauratorów, organizatorów eventów sportowych, itp. — do szóstej edycji akcji „Polska zobacz więcej — weekend za pół ceny” organizowanej z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Sprzedaż ofert ruszy 28 lutego, a wiosenna edycja odbędzie się w weekend 15-17 marca. Organizowane od jesieni 2016 r. wydarzenie ma zachęcić Polaków do podróżowania po kraju także poza sezonem. Mają do tego przekonać co najmniej 50-proc. zniżki u partnerów akcji. POT zapewnia wsparcie marketingowe akcji. Firmy, które wzięły w udział w akcji, cenią sobie: promocję działalności (87 proc.) i dotarcie do nowych klientów (78 proc.). Ponad 80 proc. zamierza polecić udział w wydarzeniu innym podmiotom....

