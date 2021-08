Tak pracuje się na farmie wiatrowej

Jak wygląda typowy dzień pracy na farmie wiatrowej? Jakie warunki trzeba spełnić, by tę pracę dostać i co jest w niej najtrudniejsze? Ile czasu zajmuje wjazd windą na wysokość 120 metrów? Gdzie produkowane są wiatraki? Jak długo trwa ich zbudowanie i postawienie na farmie? Ile energii są one w stanie wyprodukować? I co dzieje się z wiatrakami gdy kończą swój żywot? Na te wszystkie pytania odpowiadamy w materiale wideo. Zapraszamy na krótką wycieczkę po Farmie Wiatrowej Skoczykłody i spojrzenie na świat z wysokości 120 metrów.