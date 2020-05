Wart 6 mld zł blok „powinien” zostać oddany do 15 listopada. Nie wiadomo jednak, kto poniesie koszt naprawy uszkodzonego kotła.

Energetyczny Tauron i wykonawcze Rafako walczą o to, by ich wspólne flagowe przedsięwzięcie zostało w końcu uruchomione. Chodzi o nowy blok węglowy w Elektrowni Jaworzno, który Rafako zł buduje za 6 mld dla Tauronu. Blok miał zostać oddany w listopadzie 2019 r. Ostatnim „szacunkowym” terminem był koniec lipca, w poniedziałek przedłużono go do 15 listopada.