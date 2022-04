Technologia w trosce o lepsze jutro

Od jednorazówek do dawania produktom drugiego życia – taki kierunek obierają odpowiedzialne firmy, by ograniczyć ślad węglowy i ratować naszą planetę.

Oglądamy topniejące lodowce, spowite smogiem miasta oraz rosnące wzdłuż, wszerz i do góry wysypiska śmieci. Te obrazy mają nami wstrząsnąć, wywołać przerażenie, a w rezultacie pobudzić do działania, zanim będzie za późno. Koniec ludzkości to w najlepszym razie kwestia kilku pokoleń — ostrzegają „zieloni” eksperci. Technologia i jej niezwykle dynamiczny rozwój w okresie pandemii, coraz szybciej postępująca cyfryzacja, jak się okazuje, mogą być częścią rozwiązań tworzonych z myślą o przyszłości naszej planety.

Raczej używać niż mieć

Przyszłością jest gospodarka współdzielenia, o której — według PwC Polska — wie już 40 proc. Polaków, z czego 26 proc. aktywnie korzysta z tego trendu. Płyty z filmami, muzyką i grami wideo umierają na naszych oczach, bo lepiej płacić co miesiąc za dostęp do potężnej biblioteki. Samochód, mieszkanie, biuro, a także dron i rower górski — coraz trudniej znaleźć produkt, którego nie można używać za stosunkowo małą kwotę. Tego typu rozwiązania proponuje również Lenovo, jeden z czołowych dostawców IT na świecie, oferując klientom biznesowym rozwiązania w formie usługi (Everything as a Service — EaaS).

— Pod tą nazwą kryje się dostarczanie urządzeń IT w formule subskrypcyjnej. EaaS to sposób na optymalizację aktywów sprzętowych i szyte na miarę oferty, które w odpowiedzialny i zrównoważony sposób zwiększają możliwości naszych klientów — tłumaczy Adam Dyszkiewicz, Business Development Manager & Solution Evangelist z Lenovo Polska.

Oferowana przez Lenovo usługa CO2 Offset Services ułatwia klientom włączanie się w proces odbudowy środowiska.[FOT. ARC]

Obecnie sprzęty muszą być wytrzymałe i bardzo wydajne, aby spełnić oczekiwania klientów na lata. Coraz bardziej zaczęliśmy rzeczy szanować, dawać im „drugie życie” i coraz szerzej mówi się o zrównoważonym rozwoju czy redukowaniu śladu węglowego. Zaczynamy myśleć „eko”, co również wpływa na nasze decyzje zakupowe. Forpocztą rewolucji less waste są odpowiedzialni producenci, którzy wytwarzają produkty trwalsze, bardziej niezawodne. Lenovo posiada w swoim portfolio legendarną markę ThinkPad, która w tym roku obchodzi 30. urodziny i jest jedną z najpopularniejszych serii urządzeń wysokiej klasy, jakie możemy spotkać na wielu biurkach w miejscach codziennej pracy milionów użytkowników.

— Produkty z linii ThinkPad należą do najlepiej ocenianych na rynku. Gwarantują maksymalne bezpieczeństwo pracy i niezawodność w każdych warunkach. Ich wytrzymałość została potwierdzona licznymi testami i opiniami milionów klientów. Niska awaryjność tej serii urządzeń jest zresztą doskonale znana na rynku. Gdy rozmawiamy z naszymi partnerami, ale i dużymi klientami użytkującymi nasz sprzęt, to przyznają, że nawet w kwestii uszkodzeń mechanicznych ThinkPad podda się ostatni — dodaje Adam Dyszkiewicz.

Ale pewności nigdy dość. Dlatego Lenovo proponuje firmom i instytucjom swój sprzęt wraz z usługą ADP (Accidental Damage Protection), która chroni od wielu niespodziewanych wypadków. Laptop upadł pracownikowi w drodze do biura, w wyniku czego doszło do uszkodzeń i awarii? To naprawdę nie jest powód, by wyrzucać urządzenie. ADP ubezpiecza nas od skutków takich zdarzeń. Technicy z autoryzowanego serwisu przywrócą sprzętowi sprawność z wykorzystaniem części zatwierdzonych przez nadzór techniczny producenta. Jeśli defekt nie jest poważny, komputer wróci do użytkownika nawet w dniu przekazania go w ręce specjalistów. Posprzedażowa usługa Lenovo ADP pozwala oszczędzić od 28 do 80 proc. na kosztach naprawy, w zależności od rodzaju urządzenia.

— Dane serwisowe naszej marki pokazują, że nawet 25 proc. użytkowników zgłasza awarie sprzętu, które nie są już objęte gwarancją. Dzięki nabyciu ochrony ADP działy IT nie muszą kupować i przechowywać części zamiennych do naprawy uszkodzonych komputerów, a klienci zamiast zastanawiać się nad zakupem nowego sprzętu mogą spać spokojnie, czekając, aż serwis odda im naprawione urządzenie. Rozwiązanie przynosi korzyści finansowe, ale pomaga też w prowadzeniu zrównoważonego biznesu, tworząc trend, który optymalizuje nasze faktyczne potrzeby zakupowe — dodaje Adam Dyszkiewicz.

Ratowanie zepsutych sprzętów to lek na nasze środowiskowe problemy. Można na to patrzeć z dwóch stron. Pierwszą jest odpowiedziane podejście do zakupu nowych urządzeń – podczas pozyskiwania surowców, produkcji, transportu, dystrybucji i magazynowania powstają niewyobrażalne ilości dwutlenku węgla, zanieczyszczeń oraz śmieci. Z drugiej strony wyrzucane przedmioty zawierają składniki toksyczne, które niestety nierzadko nie trafiają w odpowiednie miejsce, czyli takie, w którym zostaną podane odpowiedniemu recyklingowi.

Technologie dla środowiska

Redukcja CO2 do zera nie jest możliwa, ale próbować trzeba. Wspomnijmy więc o wynalezieniu przez Lenovo innowacji LTS, czyli lutowaniu niskotemperaturowym. Rozwiązanie to pozwoliło na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w produkcji sprzętu aż o 35 proc. W roku obrotowym 2020/21 Lenovo dostarczyło 22,7 mln laptopów wyprodukowanych z wykorzystaniem właśnie tej technologii, co spowodowało całkowite zmniejszenie emisji CO2 aż o 4740 ton.

Już sama redukcja śladu węglowego to połowa sukcesu. Lenovo poszło krok dalej i ułatwia swoim klientom włączanie się w proces odbudowy środowiska. Jedną z metod jest zakup urządzeń posiadających CO2 Offset Service w standardzie. Największą liczbę modeli w nią wyposażonych ma marka ThinkPad. Dzięki temu sprzęt, którego używamy, odpowiada działaniom, które mają na celu zmniejszenie negatywnych czynników powstałych podczas jego produkcji czy transportu.

— W ramach usługi CO2 Offset Services klient otrzymuje gwarancję kompensacji emisji CO2 opartej na obliczeniu wagi faktycznej emisji dwutlenku węgla przez urządzenie do atmosfery. Usługa aktywowana jest już na etapie wysyłki, w trakcie której produkt zyskuje lżejsze opakowanie, zmniejszające o 6,7 proc. spalanie paliwa w transporcie i działa przez cały okres typowego, trwającego średnio pięć lat cyklu użytkowania. Wystarczy, że klient w trakcie zamawiania sprzętu wybierze opcję równoważenia emisji CO2 (zintegrowaną z numerem seryjnym). Zdajemy sobie sprawę, że jest to dopiero początek drogi do zupełnej ekologicznej optymalizacji wszystkich procesów, ale wierzymy, że krok po kroku uda się osiągnąć ważny dla wszystkich mieszkańców Ziemi cel, jakim jest absolutne zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko” — dodaje Adam Dyszkiewicz.

Gospodarka o obiegu zamkniętym, współdzielenie, podejście „naprawiać zamiast wyrzucać” — takie tematy wpisują się w pozytywną narrację o ekologii, która szczególnie głośno powinna wybrzmieć w Dniu Ziemi. A za hasłami niech idzie ekologiczne działanie, inspirowane choćby tym, co dla środowiska od lat robi Lenovo.

Jagoda Dąbrówka