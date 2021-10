Brytyjski płatny nadawca satelitarny ogłosił, że wypuści na rynek swój smart-telewizor, który nie będzie potrzebował anteny, ani żadnych innych urządzeń, jedynie podłączenia do Internetu, donosi Evening Standard.

Telewizor Sky Glass będzie oferowany w Wielkiej Brytanii od 18 października, a na innych europejskich rynkach nadawcy w przyszłym roku. Sky udostępni w nim oprócz własnych kanałów także treści innych nadawców oraz filmy i programy z serwisów streamingowych jak Netflix, czy Disney+.

- Sky Glass to telewizor do streamingu ze Sky w środku. Większość ludzi korzysta z wielu aplikacji do znalezienia treści, które chcą oglądać. Ale one nie są połączone. Dlatego spędziliśmy trochę czasu szukając treści, które mogą się podobać – powiedziała Dana Strong, szefowa grupy Sky.

Brytyjska spółka, która jest własnością amerykańskiego giganta kablowego Comcast, zapewnia konkurencyjność cenową wobec innych serwisów streamingowych. Klienci będą mogli spłacać telewizor w comiesięcznych opłatach abonamentowych.