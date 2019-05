Tencent uruchomił chińskiego klona słynnego PUBG

Tencent Holdings zamknął testową wersję globalnego hitu „PlayerUnknown's Battlegrounds” w Chinach i przeniósł użytkowników do podobnej, bardziej patriotycznej gry wideo, która w przeciwieństwie do PUBG, ma zgody nadzorcy na generowanie przychodów, informuje Reuters.

Chiński lider rynku gier wideo od ponad roku czekał na uzyskanie pozwolenia na zarabianie na tytule PUBG poprzez zakupy w aplikacji. W poście na oficjalnym koncie gry na chińskiej platformie Weibo (podobnej do Twittera) Tencent poinformował, że zakończy testowanie PUBG. Firma stwierdziła również, że uruchomiła „Game for Peace”, grę o tematyce antyterrorystycznej, na którą uzyskała aprobatę monetyzacji w kwietniu. Biorąc pod uwagę, że PUBG Mobile ma obecnie średnio około 70 mln aktywnych użytkowników dziennie w Chinach, spodziewamy się, że „Game for Peace”...