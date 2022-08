To musisz wiedzieć dziś rano 4 VIII 2022

1. W lipcu walka o prymat w rankingu popularności wśród drobnych inwestorów była zażarta. Niedaleko za podium uplasował się Biomed, ulubieniec spekulantów z czasów covidowej hossy.

2. Banki oferują klientom połączenie lokaty i funduszu inwestycyjnego. Podniesione ryzyko rekompensują potencjalnie wyższą stopą zwrotu.

3. Bank Pekao miał 467,9 mln zł zysku w II kwartale 2022.

4. ING przedstawił wyniki za II kwartał. Są gorsze od oczekiwań.

5. Scope Fluidics dostanie z góry 100 mln USD za prawa do projektu PCR/ONE, może też liczyć na dalsze płatności w ciągu kolejnych pięciu lat. Co najmniej połowa pieniędzy trafi do akcjonariuszy.

6. Arctic Paper miał 254 mln zł zysku w II kwartale.

7. Huuuge zdecydował o bezterminowym zawieszeniu skupu akcji własnych w związku z rozpoczęciem przeglądu opcji strategicznych.

8. Wall Street zanotowało dziś znaczne wzrosty, a silne prognozy zysków PayPala i CVS Health Corp poprawiły nastroje i pomogły podnieść notowania Nasdaqa do najwyższego poziomu od początku maja – donosi agencja Reuters.

9. January Ciszewski poinformował o zejściu poniżej progu 5 proc. w akcjonariacie Varsav Game Studios.

