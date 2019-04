Topnienie w Polimeksie

Mniejszy portfel, przychody i cena akcji, ale w przyszłym roku będzie lepiej. Polimex liczy na mniejszą energetykę i zagranicę.

Topnieją przychody, topnieje też portfel zamówień Polimeksu- -Mostostalu, giełdowej spółki kontrolowanej przez państwowe firmy energetyczne. Te pierwsze spadły na koniec ubiegłego roku z 2,4 do 1,6 mld zł, ten drugi — z 1,9 do 1,5 mld zł. Kurs akcji obniżył się w 2018 r. z ok. 4,6 zł w początkach stycznia do ok. 2,8 zł pod koniec grudnia 2018 r. „Z satysfakcją możemy powiedzieć, że ten rok zakończyliśmy z sukcesem” — czytamy jednak w raporcie rocznym Polimeksu. Na konferencji...