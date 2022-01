Total Energies wycofuje się z Birmy

Total Energies zdecydował się rozpocząć umowny proces wycofania się ze złóż Yadana i MGTC w Birmie. Firma przestanie być zarówno ich operatorem jak i udziałowcem.

– Sytuacja dotycząca praw człowieka oraz rządów prawa od czasu przewrotu, który nastąpił w lutym 2021 roku stale się pogarsza. Skłoniło to nas to do podjęcia decyzji o wycofaniu swojej aktywności z Birmy – powiedział rzecznik firmy.

Total Energies nie określił jakie konsekwencje finansowe niesie za sobą decyzja o wycofaniu. Poinformował jedynie, że Birma stanowiła niewielką część jej przychodów.

– Względy finansowe nigdy nie były kluczowe w tej sprawie. Wartość naszych operacji w Birmie wyniosła 105 mln USD w 2021 roku. Ta kwota to mniej niż 1 proc. przychodów firmy –dodał rzecznik TotalEnergies.