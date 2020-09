Toyota liderem rynku i sierpniowych wzrostów

Sierpień był lepszy od ubiegłorocznego dla trzech producentów, a wyniki 2020 r. są o 31 proc. gorsze od zeszłorocznych.

Rynek nowych samochodów osobowych oraz dostawczych (o dmc do 3,5 t) nadal boryka się ze skutkami pandemii koronawirusa. Choć sierpniowy wynik jest znacznie lepszy od zanotowanego w marcu, kwietniu czy maju tego roku, to tylko w niewielkim stopniu osłabił obserwowane od początku roku malejące zainteresowanie nowymi samochodami. Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w sierpniu zarejestrowano w Polsce nieco ponad 39,5 tys. nowych aut osobowych i dostawczych. To aż o 27 proc. (14,7 tys.) mniej niż rok wcześniej.