Trump wywiera presję na Europę?

Kluczowe informacje z rynków:

AUSTRALIA / RBA: RBA obniżył stopy procentowe o 25 p.b. do 1,00 proc., ale w komunikacie dał do zrozumienia, że dalsze dostosowanie polityki pieniężnej będzie zależne od sytuacji na rynku pracy, oraz w gospodarce. Stwierdzono, że presja inflacyjna była ostatnio przytłumiona i bazowa CPI może osiągnąć cel 2,00 proc. w przyszłym roku. Dzisiejszy przekaz odebrano jako sygnał, że bank centralny przechodzi w tryb wait&see. Wpływ na to mogą mieć też doniesienia, jakoby rząd Australii był coraz bliżej zatwierdzenia wartego aż 158 mld AUD (w przeciągu 10 lat) pakietu fiskalnego, który zakłada m.in. ulgi podatkowe.

NOWA ZELANDIA / DANE: Indeks zaufania w biznesie spadł w II kwartale do najniższego poziomu od ponad 10 lat (-34 pkt. wobec -29 pkt. wcześniej).

USA / UNIA EUROPEJSKA/ RELACJE HANDLOWE: Powraca temat konfliktu pomiędzy Airbusem, a Boeingiem – Amerykanie powołując się na raport WTO twierdzą, że nielegalne subsydiowanie Airbusa przez UE doprowadziło do strat Boeinga i firm z nim współpracujących w wysokości 11 mld USD. W ramach „działań odwetowych” proponuje się nałożenie wyższych taryf celnych na wybrane produkty. Jeszcze w kwietniu opublikowana została lista produktów o wartości 21 mld USD, które mogłyby zostać objęte wyższymi stawkami. Wczoraj opublikowana została kolejnych o wartości 4 mld USD.

EUROSTREFA / DANE: Sprzedaż detaliczna w Niemczech wzrosła w maju o 4 proc. r/r (szacowano 2,7 proc. r/r).

USA/ CHINY/ RELACJE HANDLOWE: Prezydent Trump potwierdził wczoraj rozpoczęcie nowej rundy rozmów handlowych z Chinami, dał do zrozumienia, że to Chiny powinny wykonać pierwszy ruch. Tymczasem chiński premier Li przemawiając na Światowym Forum Gospodarczym (WEF) powtórzył, że Chiny nie będą wykorzystywać kursu juana do poprawy konkurencyjności waluty i zależy im na jego wyważonym i stabilnym kursie. Tymczasem przedstawiciel chińskiego resortu handlu (MOFCOM) ocenił, że liczba chińskich firm, które raportowały o zakłóceniach w łańcuchu dostaw w wyniku wojny handlowej z USA jest mała i temat jest do ogarnięcia przez władze.

WIELKA BRYTANIA / DANE / BREXIT: Indeks PMI dla sektora budowlanego spadł w czerwcu do 43,1 pkt. z 48,6 pkt. (oczekiwano 49,3 pkt.). To najniższy poziom od 10 lat. Tymczasem w temacie Brexitu – przedstawiciele Borisa Johnsona twierdzą, że będzie chciał on zaproponować UE nową umowę nt. wolnego handlu po Brexicie (co pozwoli przekonać się, jakie będzie nastawienie do rozmów), a z kolei Jeremy Hunt twierdzi, że niemiecka kanclerz Merkel miała mu powiedzieć, że renegocjacja umowy ws. Brexitu jest możliwa.

Opinia: Rozgrzebywanie dawnego konfliktu pomiędzy Boeingiem, a Airbusem właśnie w tym momencie jest pewnym zaskoczeniem, ale i też pasuje do taktyki Trumpa. Europa jest gospodarczo słaba (potwierdziły to wczorajsze odczyty przemysłowego indeksu PMI za czerwiec), ale i też politycznie (po majowych wyborach do PE trudno skompletować silną większość, co udowadnia przebieg procesu obsady najważniejszych stanowisk w UE), oraz decyzyjnie (testem dla Komisji Europejskiej w najbliższych miesiącach będzie to, jakie podejście wypracuje wobec naruszania przez Włochy reguł budżetowych). Amerykanie to wiedzą i na swój sposób próbują to wykorzystać. Czy rzeczywiście chodzi tu o „rewanż” za Airbusa? Raczej doszukiwałbym się wywierania presji na Europę, aby przekonać ją do zbudowania wspólnego frontu politycznego przeciwko Iranowi (odpuszczenie Turcji tematu sankcji za pomysł zakupu rosyjskich rakiet, to dowód na to, że USA zmieniają podejście i budują nowe „sojusze”). Na razie to co przedstawili Amerykanie to „propozycje” – zobaczymy, jak ustosunkuje się do tego Komisja Europejska i czy będziemy szli w stronę strategii „wet za wet”.

Na razie jednak to zamieszanie z europejskimi cłami nie wspiera euro. Kurs EURUSD spadł wczoraj wieczorem poniżej ważnej strefy 1,1295-1,1315, oraz dolnego ograniczenia krótkoterminowego kanału spadkowego przy 1,1305. Jeżeli powrót ponad w/w strefę nie będzie udany, to czekać nas będzie zejście w stronę 1,1240, gdzie przebiega dolne ograniczenie kanału wzrostowego rysowanego od końca maja b.r.

Spójrzmy jeszcze na wykres AUDUSD. Cięcie stóp przez RBA nie doprowadziło do trwałego naruszenia wsparcia przy 0,6965. Tygodniowe wskaźniki RSI9 i MACD nadal dają korzystne sygnały. W efekcie wciąż nie można wykluczyć, że rynek spróbuje ponownie podejść w kolejnych dniach pod linię spadkową trendu przy 0,7035.