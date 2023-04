Trwa wielkie odświeżanie galerii

Handel w nowej odsłonie

Jednym ze zmodernizowanych w ostatnim czasie centrów handlowych jest warszawska Promenada. Po przebudowie, należąca do G City Europe galeria zyskała 13,2 tys. m kw. nowej powierzchni najmu, co oznacza, że jej całkowity metraż urósł do 63 tys. m kw.