Trzeci dzień wzrostów na Wall Street

Amerykańskie akcje wzrosły w czwartek po raz trzeci z rzędu dzięki postępom w rozmowach na temat zwiększenia limitu zadłużenia USA, spadkowi liczby wniosków o zasiłki dla bezrobotnych i złagodzeniu obaw związanych z kryzysem energetycznym w Europie.

Dow Jones wzrósł o 0,98 proc. do 34,754.15 pkt, S&P 500 o 0,83 proc. do 4,399.83 pkt, a Nasdaq Composite o 1,05 proc. do 14,654.02 pkt.

Przywódcy Demokratów i Republikanów w Senacie USA uzgodnili w czwartek tymczasowe podniesienie limitu zadłużenia państwa do grudnia, co pozwoli krajowi uniknąć niewypłacalności. Ta informacja, podobnie jak pozytywne dane z rynku pracy, wprawiła inwestorów w optymistyczny nastrój. Zwyżkowało 10 z 11 sektorów S&P 500. Najwięcej zyskały usługi konsumenckie (+1,53 proc.), materiały (+1,31 proc.) i opieka zdrowotna (+1,20 proc.). Na minusie były jedynie usługi komunalne (-0,54 proc.). Pfizer zyskał 1,74 proc. po złożeniu wnioski o zezwolenie na stosowanie szczepionki COVID-19 u dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Lepsze wyniki niż w środę odnotowało 26 z 30 spółek z indeksu Dow Jones. Najmocniej wzrosły akcje UnitedHealth Group (+2,72 proc.), a najmocniej spadły akcje Amgen (-0,37 proc.). Sesję do udanych mogą zaliczyć technologiczne blue chipy. Zwyżkowały m.in. Adobe (+1,52 proc.), Amazon (+1,24 proc.), Apple (+0,91 proc.), Google (+1,33 proc.), Intel (+0,37 proc.), Microsoft (+0,59 proc.), Nvidia (+1,89 proc.), Tesla (+1,39 proc.) i Twitter (+4,37 proc.). Na przeciwnym biegunie znalazły się Facebook (-1,32 proc.) i Netflix (-1,13 proc.) W piątek wszystkie oczy będą zwrócone na piątkowe dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA, które mogą przynieść więcej wskazówek na temat potencjalnych zmian w polityce fiskalnej Rezerwy Federalnej. W przyszłym tygodniu więcej spółek zacznie publikować swoje wyniki za trzeci kwartał roku. Jedną z pierwszych firm, która już to zrobiła, był słynny producent jeansów, Levi Strauss, którego zyski przekroczyły oczekiwania. Akcje zdrożały o 8,46 proc. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła o pięć punktów bazowych do 1,57 proc. Złoto staniało o niespełna 0,2 proc. do 1759,20 USD za uncję, zaś ropa zdrożała o 1,1 proc. do 78,30 USD za baryłkę. S&P 500 odnotował 30 nowych 52-tygodniowych maksimów i 3 nowe minima, zaś Nasdaq Composite 81 nowych maksimów i 59 minimów.