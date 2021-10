USA: liczba nowych bezrobotnych mniejsza niż oczekiwano

W tygodniu zakończonym 2 października liczba osób po raz pierwszy ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych spadła o 38 tys. do 326 tys., wynika z danych zaprezentowanych w czwartek przez Departament Pracy.

Odczyt jest dużo lepszy od mediany oczekiwań ekonomistów, która zakłada zniżkę do 350 tys. z 364 tys. tydzień wcześniej po korekcie z 362 tys.

Z kolei liczba osób kontynuujących pobieranie zasiłku spadła w tygodniu zakończonym 25 wrześnie o 97 tys. do 2,71 mln.

Odrębny raport opracowany przez Challenger, Gray & Christmas wykazał, że redukcje zatrudnienia ogłoszone przez amerykańskich pracodawców wzrosły we wrześniu o 14 proc., do 17 895. Mimo to zwolnienia spadły o 85 [proc. w porównaniu do września 2020 r.

W trzecim kwartale pracodawcy ogłosili 52 560 zwolnień, najmniej od drugiego kwartału 1997 r. i, o 23 proc. mniej niż rok wcześniej.

Jutro opublikowane zostaną również istotne rządowe odczyty dotyczące stopy bezrobocia i zmiany liczby miejsc pracy w gospodarce we wrześniu. Oczekuje się, że stopa spadłą z 5,2 do 5,1 proc. zaś w sektorze pozarolniczym powstało 470 tys. miejsc pracy. Prognoza zakłada też wzrost płacy godzinowej o 4,6 proc. rok do roku przy utrzymaniu średniej długości tygodnia pracy na poziomie 34,7 godzin.