Trzy czwarte Polaków ma czworonożnego pupila

Polacy uwielbiają psy – aż 46 proc. rodaków deklaruje ich posiadanie. W badaniu zwrócono uwagę, że właścicielami psów znacznie częściej są ludzie około czterdziestki – w grupie respondentów w wieku 35-44 lata odsetek ten wzrasta aż do 56 proc. Lubimy też koty, które ma prawie 36 proc. Polaków. Na trzecim miejscu w tym rankingu znajdują się akwaryści z niespełna ośmioprocentowym wynikiem.

Osoby po 55 roku życia znacznie rzadziej mają w domu czworonożnego pupila. Za to odsetek psów i kotów jest znacznie wyższy na wsiach, gdzie wynosi odpowiednio 61 proc. dla psów i 47 proc. dla kotów.

Sprawdzono także, jak psy i koty trafiają do polskich domów. Okazuje się, że najczęściej psy wybieramy sami (30 proc. respondentów kupiło je od hodowców), a w przypadku kotów prawie połowa odpowiedzi świadczy o tym, że je znajdujemy i przygarniamy. Prawdziwi kociarze wiedzą jednak, że to one wybierają nas, choć nam się wydaje inaczej…