Vaccitech, który brał udział w tworzeniu szczepionki przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca, chce zebrać 613 mln USD dzięki pierwszej ofercie publicznej w USA.

Vaccitech ma zamiar zaoferować 6,5 mln amerykańskich akcji depozytowych. Cena za sztukę ma wynieść 18 USD. Firma będzie notowana na giełdzie Nasdaq Stock Exchange.

Zebrane środki mają zostać przeznaczone na rozwój szczepionek przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B oraz immunoterapii raka prostaty.

Arkadiusz Lawrywianiec / Forum

Pośpiech w opracowywaniu szczepionek zapobiegających COVID-19 sprawił, że twórcy preparatów znaleźli się w centrum uwagi. I chociaż w Stanach Zjednoczonych ich zastrzyki nie został jeszcze dopuszczona do obrotu, to są postrzegane jako klucz do powstrzymania pandemii. Zaletą szczepionek firmy AstraZeneca jest ich niska cena i łatwość przechowywania w temperaturze lodówki.