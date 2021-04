Uber chce, by jego pracownicy we wrześniu wrócili do biur

Uber oczekuje, że jego pracownicy wrócą do biur do 13 września. To pierwsza duża firma technologiczna z USA, która podała konkretny termin powrotu do pracy stacjonarnej, pisze Reuters.

“Pracownicy będą musieli pracować z biura co najmniej trzy dni w tygodniu” - powiedziała Nikki Krishnamurthy, dyrektor Ubera ds. HR.