UE może nałożyć sankcje na białoruski przemysł potasowy

Unia Europejska dąży do nałożenia na Białoruś kolejnych sankcji w związku z przymusowym lądowaniem samolotu linii Ryanair FR4978. Wprowadzenie ostrzejszych środków gospodarczych jest możliwe jeszcze tego lata.

Bardziej rygorystyczne środki mogą dotyczyć potażu. Zanieczyszczonej postaci węglanu potasu. Jest on składnikiem odżywczym gleby używanym do poprawy upraw. To główny towar eksportowy naszego wschodniego sąsiada.

UE objęła już sankcjami siedem białoruskich sektorów gospodarczych i 88 osób, w tym zdyskredytowanego prezydenta Aleksandra Łukaszenkę.

Po poniedziałkowym osiągnięciu porozumienia między przywódcami UE w sprawie dalszych sankcji wobec Białorusi, lista ta ma zostać rozszerzona o osoby zamieszane w incydent z Ryanairem. Nowe restrykcje powinny zostać przyjęte przez ministrów spraw zagranicznych UE 21 czerwca.