Pozyskane z emisji obligacji w ciągu pięciu lat 806 mld EUR ma sfinansować wychodzenie europejskiej gospodarki z kryzysu spowodowanego przez pandemię koronawirusa.

Unia Europejska planuje pierwszą emisję obligacji w ramach programu NextGenerationEU (NGEU) w czerwcu tego roku, wynika z dokumentu, do którego dotarł Bloomberg, a który ma być ogłoszony jeszcze w środę.

- Komisja musi dokonywać operacji finansowania na kwotę 150-200 mld EUR rocznie w okresie do końca 2026 roku – wskazują autorzy. – Do czerwca 2021 roku Komisja będzie gotowa do zebrania funduszy – dodali.

Obligacje mają być regularnie sprzedawane w szerokim zakresie terminów wykupu, od 3 do 30 lat. Będą także oferowane bony krótkoterminowe, uważane szczególnie na początku za łatwy i szybki sposób pozyskania pieniędzy, wynika z dokumentu.

Program NextGenerationEU przewiduje udzielanie grantów i pożyczek dla państw członkowskich. Pożyczki mają być udzielane na okres 30 lat, z okresem karencji spłaty wynoszącym 10 lat.

Bloomberg zwraca uwagę, że prawie jedna trzecia obligacji w ramach planowanej emisji ma finansować „zielone” projekty. Agencja podkreśla także, że unijne papiery mogą konkurować z długiem USA o inwestorów poszukujących „bezpiecznej przystani”.