UOKiK podejrzewa zmowę cenową firm leśnych

UOKiK wszczął dwa postępowania antymonopolowe przeciwko firmom z woj. pomorskiego zajmującym się gospodarką leśną - poinformował we wtorek Urząd. Podejrzewana jest zmowa przetargowa; firmom może grozić kara do 10 proc. rocznego obrotu.

UOKiK wyjaśnił, że wszczęte postępowanie ma związek z podejrzeniem zawarcia zmów przetargowych przez przedsiębiorców z województwa pomorskiego zajmujących się gospodarką leśną. Próbowali oni w niedozwolony sposób wpłynąć na wyniki postępowania przetargowego organizowanego przez Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie (woj. pomorskie).



"Podejrzewamy, że przedsiębiorcy, których oferty mogły zostać uznane za najkorzystniejsze celowo ich nie uzupełniali w żądanym przez zamawiającego zakresie, aby doprowadzić do wyboru droższej. Przedsiębiorcy, którym postawiliśmy zarzuty zawarcia niedozwolonego porozumienia mogli współpracować ze sobą również na etapie przygotowywania ofert, co jest niedozwoloną praktyką. Każdy uczestnik przetargu powinien ustalać swoja ofertę i strategie działania samodzielnie" - wytłumaczył szef UOKiK.



Dodał, że jeżeli podejrzenia Urzędu się potwierdzą, to firmom mogą grozić kary w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu.



Urząd poinformował, że w pierwszym z badanych przetargów o zmowę podejrzewane są spółki: Leśnik "T" Mariusz Czekieryło, Usługi Transportowo–Leśne "TRANS-MAR" Marek Stasiak oraz firma Usługi Wielobranżowe Józef Czekieryło. Natomiast w drugim: Anna Włodarczyk Usługi Leśne, Ryszard Maksym Radosław Maksym Firma Usługowa s.c. oraz Leśnik "T" Mariusz Czekieryło.



UOKiK poinformował, że przedsiębiorcom nie udało się zawrzeć umów. Odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej wniósł inny oferent, który zarzucił pozostałym wykonawcom zmowę przetargową. Na skutek odwołań oba przetargi zostały unieważnione przez Nadleśnictwo.