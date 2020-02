UOKiK postraszył firmy sprzedające kotły w sieci

Do 11 lutego br. zostały zamknięte 124 internetowe aukcje kotłów na paliwo stałe - poinformował na Twitterze Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dodano, że UOKiK wysłał pisma zawiadamiające o nieprawidłowościach do przedsiębiorców oferujących ok. 400 modeli kotłów.

"UOKiK wysłał do przedsiębiorców oferujących łącznie ok. 400 modeli kotłów pisma zawiadamiające o wykrytych nieprawidłowościach i zagrożeniu karą (nawet do ok. 50 tys. zł) za niewłaściwe etykiety energetyczne lub ich brak. W efekcie do 11 lutego zostały zamknięte 124 aukcje" - podał Urząd.

fot. Andrzej Bogacz/FORUM

UOKiK zaznaczył, że w miejscu sprzedaży kotła, także w internecie, musi być widoczna etykieta energetyczna - ma pomóc w wyborze pieca, który jest oszczędny i wydajny. Najważniejszym parametrem pieca jest klasa efektywności energetycznej: od A+++ (najlepsza) do D. Dodano, że wzory etykiet można znaleźć na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl/kotly. Od początku roku UOKiK i Inspekcja Handlowa oceniły łącznie 3 tys. aukcji kotłów na paliwo stałe na portalach Allegro, OLX, Sprzedajemy, Lento czy Gumtree. Urząd zaznaczył, że w wyszukiwaniu "kopciuchów" pomógł tzw. bot - oprogramowanie, które powstało na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Umożliwia ono zautomatyzowaną weryfikację ofert sprzedaży kotłów na paliwo stałe, zamieszczanych na portalach internetowych. Program wyłapuje te oferty, w których urządzenie nie spełnia wymagań określonych w przepisach. Jak poinformowano, pierwsze kontrole kotłów ruszyły w grudniu 2019 r. Inspekcja Handlowa sprawdzała kotły na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej do 500 kW, które są dostępne na rynku np. w sklepach, hurtowniach, u producentów czy importerów. Zaznaczono, że jeśli przedsiębiorca naruszy przepisy dotyczące etykiet energetycznych, grozi mu kara w wysokości od jednokrotnego do dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za poprzedni rok (w 2019 r. wynosiło ono 4918,17 zł). Urząd przypomina, że Polska od lat znajduje się w czołówce europejskich krajów z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Na liście 50 miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w UE opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w 2016 i 2018 r., znalazło się aż 36 polskich miast. Oceniono, że w Polsce problem zanieczyszczenia powietrza jest w większości efektem ogrzewania domów (w tym jednorodzinnych) złej jakości paliwem stałym (np. węglem niskiej jakości) w nieefektywnych, pozaklasowych kotłach. Dodano, że stowarzyszenia branżowe szacują, iż na polski rynek trafia rocznie około 100–200 tys. kotłów na paliwa stałe, ale dokładnych danych brakuje, ze względu na duże rozproszenie rynku i „szarą strefę” w handlu takimi urządzeniami. Według raportu Krakowskiego Alarmu Smogowego ok. 20 proc. rynku to kotły niespełniające wymagań. W ramach przeciwdziałania zmianom klimatycznym UE zobowiązała się do poprawy efektywności energetycznej o 20 proc. do 2020 r. i o 32,5 proc. do 2030 r. Aby osiągnąć te cele, Komisja postawiła na bardziej ekologiczne projektowanie produktów oraz precyzyjniejsze przekazywanie konsumentom informacji o energooszczędności produktów, za pośrednictwem etykiet energetycznych. Od 1 stycznia br. zaczęło obowiązywać rozporządzenie KE 2015/1189, tzw. ekoprojekt.

