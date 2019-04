Urząd skarbowy kwestionuje sprawozdania Redanu

Urząd uważa, że koszty uzyskania przychodów zawyżono o 16,4 mln zł.

"Zakwestionowane koszty dotyczą kosztu sprzedanych akcji w spółce TXM SA zgodnie z umową sprzedaży z dnia 2 kwietnia 2015 roku. (...)Kontrola zakwestionowała cenę nabycia akcji TXM SA przez Redan, która została rozliczona poprzez kompensatę zobowiązania Redan wobec Carrisonio LP z tytułu zapłaty ceny sprzedaży akcji TXM z należnością Redan związaną z otrzymaniem aktywów wchodzących w skład majątku polikwidacyjnego zgodnie z uchwałą o rozwiązaniu spółki Carrisonio LP. W ocenie kontroli nie doszło do kompensaty, a do konfuzji co pozbawiło Spółkę prawa do kosztów uzyskania przychodu z tytułu nabytych akcji TXM" - podał Redan.

Redan podkreśla, że na tę transakcję uzyskał indywidualną interpretację podatkową, według której spółka określiła koszty sprzedanych akcji TXM SA. Jednak w ocenie kontroli we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej Redan inaczej określił stan faktyczny, przez co ustalenia interpretacji nie mają zastosowania.