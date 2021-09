US Bancorp kupi Union Bank za 8 mld USD

U.S. Bancorp, piąty pod względem aktywów pożyczkodawca w USA, przejmie aktywa regionalnego banku z Zachodniego Wybrzeża wchodzącego w skład Mitsubishi UFJ Financial Group, Union Banku. Umowa opiewa na 8 mld USD.

Transakcja zostanie sfinansowana gotówką w kwocie 5,5 mld USD oraz 44 mln akcji zwykłych U.S. Bancorp. Z umowy przejęcia wyłączone zostały globalne jednostki inwestycyjne i korporacyjne Union Banku. Japońska grupa finansowo-bankowa należąca do konglomeratu Mitsubishi zachowa też mniejszościowy pakiet ok. 2,9 proc. akcji.

Najwięksi regionalni pożyczkodawcy, tacy jak U.S. Bancorp i PNC Financial Services Group, dzięki przejęciom i kupowaniu amerykańskich jednostek zagranicznych firm, starają się skutecznie konkurować w segmencie detalicznym z gigantami z Wall Street, takimi jak JPMorgan, Citigroup czy Bank of America. Przejęcie sprawi, że U.S. Bancorp z siedzibą w Minneapolis pozyska ponad 1 mln nowych klientów indywidualnych oraz 190 tys. małych firm. Union Bank dysponuje siecią ok. 300 oddziałów na Zachodnim Wybrzeżu USA. Mitsubishi UFJ Financial Group kupiła Union Bank w 2008 roku za 3,5 mld USD.