Liczba składanych po raz pierwszy wniosków o zasiłki dla bezrobotnych w USA spadła w tygodniu zakończonym 9 października do najniższego poziomu od początku pandemii.

Liczba roszczeń spadła tydzień do tygodnia z 329 do 293 tys. - wynika z opublikowanych w czwartek danych Departamentu Pracy USA. Analitycy ankietowani przez Bloomberga spodziewali się znacznie mniejszego spadku - do 320 tys.