USA: mało mleka przez powrót uczniów do szkół

Amerykańskie szkoły kupują tak dużo mleka szykując się na powrót uczniów, że w niektórych regionach są trudności z jego dostępnością.

Rozlewnie mleka wskazują, że zamówienia wróciły do poziomu sprzed pandemii. Niedobory mleka spowodowały, że niektórzy producenci sera zostali zmuszeni do wykorzystania mleka w proszku, wynika z raportu amerykańskiego Departamentu Rolnictwa. Tymczasem dostawy mleka są niskie z powodu upałów, szczególnie w zachodnich stanach USA. Ceny mleka na rynku spot są zbliżone do notowanych w 2019 roku kiedy szkoły pracowały normalnie ostatni raz przed pandemią.