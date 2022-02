W styczniu eksport LNG z USA sięgnął rekordowych 7,3 mln ton. Skroplony gaz ziemny trafiał głównie do Europy, która boryka się z problemem niedostatecznej podaży gazu wynikającej z niskich zapasów i ograniczonych dostaw z Rosji.

fot. Bloomberg

Spośród 101 transportów LNG wysłanych z USA w ubiegłym miesiącu ponad jedna trzecia trafiła do Europy. Katar, do niedawna numer jeden wśród eksporterów LNG, wysłał w styczniu 97 transportów LNG, z czego ponad połowa trafiła do Azji.