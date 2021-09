Po trzech miesiącach pogorszenia we wrześniu nastąpiła poprawa nastrojów budowniczych domów jednorodzinnych w USA, informuje Reuters.

Wskaźnik NAHB/Wells Fargo wzrósł we wrześniu o jeden punkt do 76. Odczyt powyżej 50 oznacza, że więcej przedstawicieli branży uznaje warunki bardziej za dobre niż za złe. Wzrost wskaźnika we wrześniu tłumaczony jest zahamowaniem wzrostu cen materiałów budowlanych.