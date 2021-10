USA: we wrześniu wzrosły ceny eksportu i importu

Ceny importu w USA wzrosły we wrześniu o 0,4 proc. po spadku o 0,3 proc. miesiąc wcześniej. Wzrost cen eksportu spowolnił - z 0,4 proc. w sierpniu do 0,1 proc. we wrześniu.

Analitycy spodziewali się, że ceny importu wzrosną o 0,5 proc., a ceny eksportu o 0,6 proc.