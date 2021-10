USA: wzrost PKB znacznie niższy od prognoz

Według wstępnego oszacowania, amerykańska gospodarka rosła w III kwartale 2021 r. w tempie 2,0 proc. w ujęciu annualizowanym, co jest najsłabszym wynikiem od ponad roku.

Zaprezentowane przez Bureau of Economic Analysis (Biuro Analiz Ekonomicznych USA) dane okazały się dużo słabsze niż konsensus rynkowy, zakładający wzrost PKB o 2,7 proc. Kwartał wcześniej dynamika wzrostu sięgnęła 6,7 proc. Wyhamowanie tempa jest zauważalne, należy jednak pamiętać, że odczyt za II kwartał br. był mocno zawyżony niską bazą sprzed roku, kiedy to mieliśmy do czynienia szalejącą pandemią koronawirusa. Sytuacja zaczęła powoli się normować od ubiegłorocznych wakacji, stąd punkt odniesienia był już zdecydowanie wyższy.

Oprócz samego odczytu PKB, BOEA podało także dane o wskaźniku PCE core i deflatorze PKB. W przypadku tego pierwszego, określającego średni wzrost cen krajowych dóbr konsumpcyjnych oprócz żywności i energii, w ujęciu kwartalnym) wzrósł on o 4,5 proc. przy prognozie na poziomie 4,5 proc. i 6,1 proc. poprzednio.

Z kolei deflator obrazujący wpływ zmiany cen na PKB wzrósł o 5,7 proc. Poprzednio była to wartość na poziomie 6,2 proc.

Natomiast konsumpcja prywatna w ujęciu annualizowanym zwiększyła się o 1,6 proc. spowalniając wzrost z aż 12 proc. kwartał wcześniej.

Jak wyjaśnia BoEA, spadek realnego PKB w trzecim kwartale był spowodowany spowolnieniem wydatków konsumenckich. Do tego ponowne pojawienie się przypadków COVID-19 spowodowało nowe ograniczenia i opóźnienia w ponownym otwieraniu placówek w niektórych częściach kraju.