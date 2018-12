W 2019 r. przybędzie w Gdańsku 25 km tras rowerowych

W przyszłym roku w Gdańsku ma powstać około 25 km nowych tras rowerowych, w tym prowadzących do węzłów przesiadkowych. Na początku roku ma także ruszyć miejski system rowerowy z 360 stacjami i ponad dwoma tysiącami rowerów ze wspomaganiem elektrycznym.

O planowanych inwestycjach rowerowych poinformowała Alicja Bittner z referatu prasowego gdańskiego magistratu. Jak wyjaśniła, w miejskim budżecie zarezerwowano na ten cel ponad 68,6 mln zł. Dodała, że „do tej kwoty należy jeszcze dodać przynajmniej kilkanaście milionów złotych, które zostaną przeznaczone na inwestycje rowerowe realizowane w ramach większych inwestycji drogowych". „To największy budżet rowerowy w historii Gdańska" - podkreśliła.



Poinformowała, że nowe drogi rowerowe powstaną m.in. jako trasy dojazdowe do węzłów integracyjnych Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej. Te ścieżki pobiegną m.in. wzdłuż alei Legionów i Grunwaldzkiej oraz ulic Podwale Przedmiejskie, Potokowej, Kołobrzeskiej, Budowlanych i Nowatorów.



Powstanie też kilka tras, które stanowić będą odcinki międzynarodowych dróg rowerowych - trasy R-10 i Wiślanej Trasy Rowerowej. Będą to ścieżki rowerowa na Wyspie Sobieszewskiej (o długości 4,3 km), ponad kilometrowa trasa z Wrzeszcza do Brzeźna oraz droga na koronie wałów wiślanych (o długości 6,6 km, od granicy z gminą Cedry Wielkie do Świbna).



Bittner wskazała, że w 2019 r. powstanie też trasa rowerowa na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - od granicy z gminą Kolbudy do granicy z Sopotem.



Kilka krótszych tras zbudowanych zostanie w ramach budżetu obywatelskiego. Będą to: trasa pieszo-rowerowa wzdłuż Potoku Oruńskiego, trzy nowe drogi rowerowe prowadzące do Parku Reagana oraz ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy Suchaninem i Siedlcami wzdłuż ul. Powstańców Warszawskich.



Z kolei w ramach większych inwestycji drogowych zrealizowane zostaną trasy rowerowe wzdłuż ul. Nowej Bulońskiej (5 km), wzdłuż ulic: Wosia Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej (3,4 km) oraz na wiadukcie Biskupia Górka (1,5 km). Bittner dodała, że w 2019 r. rozpoczną się też prace przy budowie drogi rowerowej wzdłuż linii tramwajowej na ul. Nowej Warszawskiej oraz tras rowerowych w ramach rozbudowy ul. Kartuskiej.



Gdańsk od wielu lat jest postrzegany jako miasto szczególnie przyjazne cyklistom. W organizowanych przez miesięcznik RowerTour rankingach już kilkakrotnie był honorowany tytułem najbardziej rowerowego miasta w Polsce.



Od 2014 r. w mieście organizowana jest kampania "Rowerowy maj", zachęcająca uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków oraz pracowników tych placówek do codziennego używania rowerów, ale też hulajnóg, rolek czy wrotek. Akcja ma formę konkursu, którego uczestnicy przez cztery majowe tygodnie starają się jak najczęściej używać ekologicznych pojazdów na trasie dom - placówka oświatowa. Na najbardziej aktywne placówki, klasy, ale też indywidualnych uczestników czekają nagrody - najczęściej rowerowe oprzyrządowanie.



W ostatnich latach w kampanii brały udział niemal wszystkie publiczne szkoły podstawowe w mieście, coraz liczniej dołączały też placówki przedszkolne. Z czasem gdański pomysł zaczęły też przejmować małe miasta i gminy, a także duże samorządy z terenu całej Polski, w tym Warszawa czy Kraków.



Jak przypomniała Bittner, obecnie w Gdańsku sieć wydzielonych dróg rowerowych liczy 123,5 km, kolejne 28 km to ciągi pieszo-rowerowe i pasy rowerowe. Oprócz tego rowerzyści mogą korzystać z ponad 517 km ulic z uspokojonym ruchem (z dopuszczalną maksymalną prędkością 30 km/h) oraz 221 ulic jednokierunkowych o łącznej długości prawie 52 km, na których rowerzyści mogą poruszać się także "pod prąd".



Prowadzone w 2016 r. badania pokazały, że 67 proc. gospodarstw domowych w Gdańsku posiadało przynajmniej jeden rower. Generalnie gdańszczanie mieli więcej rowerów niż samochodów: na statystyczne gospodarstwo domowe przypadało 1,4 roweru oraz 0,85 samochodu.



W 2016 r. 6 proc. wszystkich przejazdów w Gdańsku wykonywanych było z pomocą roweru, podczas gdy w 2009 roku przejazdy rowerem stanowiły 2 proc. wszystkich podróży.



W najbliższym czasie liczba rowerzystów na ulicach Gdańska może się jeszcze znacząco zwiększyć, bo niebawem planowany jest start metropolitalnego systemu rowerowego o nazwie MEVO, obejmującego swoim zasięgiem 14 pomorskich gmin, w tym Gdańsk, Gdynię i Sopot. Tylko w Gdańsku zaplanowano 360 stacji rowerowych, w których będzie dostępnych 2226 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym.